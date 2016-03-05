У Бангкоку вибухнув двигун на річковому трамваї – постраждали десятки людей

У Бангкоку кількість постраждалих в результаті вибуху двигуна пасажирського човна збільшилася до 67 осіб. Раніше повідомлялося про 58 поранених, пише ТАСС.

Як повідомляє бангкокський центр екстреної медичної допомоги "Ераван", 67 осіб, постраждалих в результаті інциденту, доставлені в п'ять міських шпиталів. Стан двох постраждалих оцінюється як важкий.

За даними поліції, на борту судна, що перевозило пасажирів за системою річкових каналів Бангкока, перебувало близько 70 осіб. Вибух стався в суботу вранці під час зупинки, коли човен знаходився біля пірсу.

За попередньою версією, мова йде про несправності двигуна, що працював на зрідженому газі. На кадрах зовнішнього спостереження, наданих поліцією, добре видно, що перед тим, як пролунав вибух, з боку корми човна, де розташований мотор, почав йти сильний дим.

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У Бангкоку існує система річкових каналів, якими курсують човни, що перевозять пасажирів. Як правило, даний вид міського транспорту не користується великою популярністю у туристів.