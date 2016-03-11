На дитячому майданчику в Лондоні знайшли метрового щура (фото)

Судячи з фото, величезна істота за розмірами значно більша за кота. Газовий інженер Тоні Сміт побачив щура розміром у 4 фути (близько 1,2 метра) під час роботи в багатоквартирному будинку в центрі Лондона.

Щур-мутант, який важив понад 25 фунтів (близько 11 кілограм), був помічений у кущах поруч з людним дитячим майданчиком в районі Хакні-Даунс на півночі Лондона у четвер, пише Telegraph.

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Сміт дав його потримати знайомому електрику Джеймсу Гріну, і сфотографував знахідку.

"Це найбільший щур, якого я коли-небудь бачив за все своє життя. У мене є кішка і джек-рассел (порода собак, - ред.) і він був більшим, ніж вони обидва разом узяті. Я б сказав, що він був близько чотирьох футів. Ми збиралися викинути його у сміття, але, перш ніж це зробити, ми вирішили, що потрібно його сфотографувати", - розповів Сміт.