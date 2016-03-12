Німеччина планує суттєво збільшити чисельність Бундесверу

09:44, 12 березня 2016
Світ
529 0

Міністр оборони Німеччини Урсула фон дер Ляєн найближчим часом подасть план зі збільшення чисельності Бундесверу.

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляен / REUTERS

Проо це повідомляє українська редакція "Німецької хвилі" з посиланням на місцеві ЗМІ. За їхніми даними, кількість військовослужбовців збільшиться на 7 тис. Крім того, зросте й чисельність цивільних службовців - на 3 тис. осіб.

Читайте такожУ Німеччині 4 тисячі військових готові реагувати у разі проблем при напливі мігрантівЗазначається, що план, який оприлюднять найближчим часом, відповідає нещодавнім заявам уповноваженого Бундестагу у справах військовослужбовців Ганса-Петера Бартельса, який у грудні 2015 року заявив про необхідність збільшити чисельність німецької армії щонайменше на 7 тисяч осіб в огляду на розгортання міжнародних конфліктів.

За його словами, необхідно досягти межі хоча б у 185 тис. військовослужбовців, передбаченої розпочатою в 2010 році реформою Бундесверу.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter