Німеччина планує суттєво збільшити чисельність Бундесверу

Проо це повідомляє українська редакція "Німецької хвилі" з посиланням на місцеві ЗМІ. За їхніми даними, кількість військовослужбовців збільшиться на 7 тис. Крім того, зросте й чисельність цивільних службовців - на 3 тис. осіб.

Читайте такожУ Німеччині 4 тисячі військових готові реагувати у разі проблем при напливі мігрантівЗазначається, що план, який оприлюднять найближчим часом, відповідає нещодавнім заявам уповноваженого Бундестагу у справах військовослужбовців Ганса-Петера Бартельса, який у грудні 2015 року заявив про необхідність збільшити чисельність німецької армії щонайменше на 7 тисяч осіб в огляду на розгортання міжнародних конфліктів.

За його словами, необхідно досягти межі хоча б у 185 тис. військовослужбовців, передбаченої розпочатою в 2010 році реформою Бундесверу.