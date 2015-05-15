ЗМІ: Німеччина хоче перейти на нові системи ППО

Про це повідомило німецьке видання Süddeutsche Zeitung із посиланням на власні джерела, передає DW.DE. У розробку та серійне виробництво систем ППО Meads Німеччина планує інвестувати додаткові 4 млрд євро. Виробництвом систем опікуватиметься європейська оборонна компанія MBDA разом із американською Lockheed Martin.

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Замовлення нових систем ППО стане таким чином найбільшим оборонним замовленням за часи перебування на чолі міноборони Німеччини Урсули фон дер Ляєн. І хоча формально рішення про замовлення Meads має прийняти генеральний інспектор Бундесверу Фолькер Вікер, з боку політичних еліт Німеччини останнім часом чинився неабиякий тиск саме на керівництво міністерства оборони. Адже йдеться, не в останню чергу, про збереження близько 1300 робочих місць. Саме стільки людей задіяні у компанії MBDA в Німеччині.

Раніше Німеччина уже інвестувала в розробку Meads близько мільярда євро. У проекті, окрім Німеччини, були задіяні також США та Італія. Згодом США вирішили не замовляти систему ППО. 2011 року про відсутність подібних планів на найближчий час заявляли і в Бундесвері.

Система ППО Meads довгий час розглядалася як конкурент американської Patriot розробки компанії Raytheon. В останній наголошували на тому, що їхня система ППО вже наявна у серійному виробництві та може бути швидко й відносно недорого модернізована. Виробники Meads, своєю чергою, казали про низьку вартість обслуговування та технічні переваги своєї системи. Зокрема, Meads оснащена радаром із радіусом охоплення 360 градусів та може одночасно влучати по щонайменше двох цілях.