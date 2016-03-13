Оприлюднено звіт про катастрофу літака Germanwings

Про це заявили експерти Управління досліджень та аналізу безпеки цивільної авіації Франції (BEA France), які у неділю, 13 березня, оприлюднили звіт про результати власного розслідування катастрофи німецького літака, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на Reuters.

Слідчі виходять з того, що другий пілот, який страждав від депресії, заблокував себе у кабіні пілотів і навмисне спрямував літак із 150 людьми на борту на гори. За їхніми даними, Лубіц почав проявляти симптоми, які можуть свідчити про депресивний психотичний епізод, у грудні 2014 року і в наступні місяці консультувався з кількома лікарями, жоден з яких не попередив про небезпеку керівників авіаційної галузі чи безпосередньо його роботодавця.

У зв'язку з цим слідчі рекомендують, щоб світові органи авіації встановили нові правила для регулярної перевірки пілотів, які, зокрема, вимагають від медиків повідомляти владу, якщо психічне здоров'я пілота може поставити під загрозу громадську безпеку.

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Нагадаємо, Airbus A320 бюджетної авіакомпанії Germanwings розбився вдень 24 березня 2015 року у важкодоступному районі Альп. Влада Франції заявила, що жертвами аварії Airbus стали всі без винятку 150 осіб, які перебували на борту. Президент Франції Франсуа Олланд повідомив, що серед пасажирів були громадяни Німеччини, Іспанії та Туреччини.

Згідно з даними чорної скриньки, другий пілот A320 навмисне збільшив швидкість аеробуса під час зниження.