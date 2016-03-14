Євросоюз вводить безвізовий режим з Перу

Як йдеться на сайті Єврокомісії, угода дозволить безвізовий в'їзд для перуанських громадян на територію Євросоюзу для короткострокового перебування до 90 днів, а також для громадян ЄС, які подорожують до Перу, передає "ЄвроПравда".

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"Угода зробить безвізовий в'їзд до ЄС реальністю для громадян Перу, які, я знаю, дуже чекають цього моменту. Я вітаю уряд Перу із швидкою та успішною видачею біометричних паспортів для своїх громадян.

Ця умова є важливою для ЄС. Важливо, щоб система видачі біометричних паспортів повністю була завершена до літа.

Я впевнений, що ця угода сприятиме розвитку туризму, торгівлі і ділових контактів між народами наших двох великих континентів", - сказав єврокомісар із питань міграції Дімітрас Аврамопулос.

Безвізовий режим для громадян Перу не буде поширюватися на територію Великої Британії та Ірландії.