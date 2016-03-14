Євросоюз вводить безвізовий режим з Перу
Євросоюз та Перу сьогодні підпишуть безвізову угоду про короткострокове перебування громадян, яка почне діяти 15 березня 2016 року.
Як йдеться на сайті Єврокомісії, угода дозволить безвізовий в'їзд для перуанських громадян на територію Євросоюзу для короткострокового перебування до 90 днів, а також для громадян ЄС, які подорожують до Перу, передає "ЄвроПравда".
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"Угода зробить безвізовий в'їзд до ЄС реальністю для громадян Перу, які, я знаю, дуже чекають цього моменту. Я вітаю уряд Перу із швидкою та успішною видачею біометричних паспортів для своїх громадян.
Ця умова є важливою для ЄС. Важливо, щоб система видачі біометричних паспортів повністю була завершена до літа.
Я впевнений, що ця угода сприятиме розвитку туризму, торгівлі і ділових контактів між народами наших двох великих континентів", - сказав єврокомісар із питань міграції Дімітрас Аврамопулос.
Безвізовий режим для громадян Перу не буде поширюватися на територію Великої Британії та Ірландії.