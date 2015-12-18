Косово поки не отримає безвізовий режим з ЄС - залишилося виконати 8 критеріїв

Як передає BotaSot, Єврокомісія 18 грудня затвердила третю і останню доповідь щодо прогресу Косова у виконанні вимог дорожньої карти з лібералізації візового режиму.

Зазначається, що як тільки Косово виконає решту критеріїв і вживе ефективних заходів для запобігання новим міграційним потокам у напрямку ЄС, Єврокомісія запропонує скасування віз для громадян Косова.

"Я дуже задоволений великим прогресом, який Косово здійснило з 2014 року у виконанні вимог візової дорожньої карти. Я переконаний, що дуже скоро Косово зможе виконати всі вимоги, так що Комісія зможе запропонувати скасування візового режиму для громадян Косово. Сподіваюся, що це буде можливим на початку 2016 року, і це повинно бути метою Косова... Я відвідаю Косово на початку 2016 року, щоб особисто побачити прогрес у виконанні решти 8 критеріїв", - заявив сьогодні єврокомісар з питань міграції, внутрішніх справ та громадянства Дімітріс Аврамопулос.

Читайте такожВ ЄС будуть раді збільшенню візитів громадян України та Грузії після запровадження безвізового режиму - єврокомісар

У доповіді ЄК визначено чотири основних пріоритети для Косова в рамках виконання критеріїв візової лібералізації - переведення достатньої кількості суддів у відділи судів з тяжких злочинів, створення бази розслідувань та судових рішень у справах організованої злочинності та корупції, забезпечення операційної незалежності органів сфери держзакупівель, а також демонстрація дотримання законодавства про зміну імен.

Крім того, Єврокомісія буде стежити за прогресом у питаннях ратифікації договору про делімітацію кордону з Чорногорією, розподілу коштів фонду реінтеграції, усунення причин низької кількості прийняття шукачів притулку, а також забезпечення належних умов для роботи косівського омбудсмена.

Читайте такожЄврокомісія на початку 2016 року запропонує скасувати візовий режим з Україною

ЄК розпочала діалог з Косовом з питання візової лібералізації 19 січня 2012 року. У червні 2012 року комісія представила дорожню карту для лібералізації візового режиму, в якій були визначені законодавчі та інституційні механізми, які Косово зобов'язалося реалізувати для просування у питанні візової лібералізації.

Першу доповідь про прогрес Косово в даному питанні і відповідні рекомендації владі Єврокомісія оприлюднила 8 лютого 2013 року, другий - 24 липня 2014 року.

Нагадаємо, також сьогодні ЄК оприлюднила аналогічні доповіді стосовно Грузії та України, зазначивши, що ті на даний момент виконали всі критерії для скасування візового режиму з Євросоюзом.

Очікується, що Єврокомісія на початку 2016 року запропонує Європейській раді та Європарламенту скасувати візовий режим із цими країнами.