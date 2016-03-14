Путін вирішив не обговорювати виведення російських військ із Сирії зі світовими лідерами: порадився лише з Асадом

Про це повідомив прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков, передає РБК.

Увечері 14 березня на зустрічі з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим і главою Міноборони Сергієм Шойгу Путін розпорядився почати виведення основних російських сил із Сирії. Операція повинна розпочатися вже завтра, 15 березня.

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Пізніше на сайті Кремля з'явилося повідомлення, в якому йшлося про дзвінок Путіна Асаду, у ході якого російський лідер і розповів йому про своє рішення.

Як пояснив Пєсков, йдеться про початок виведення російського угруповання, але льотна база в Хмеймімі та військово-морська база в Тартусі Сирії залишаться.