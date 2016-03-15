НАТО: РФ дотепер не змогла виконати повністю жодного пункту Мінських домовленостей

Про це йдеться у листі президента Парламентської асамблеї НАТО Майкла Тернера до міністра закордонних справ України Павла Клімкін.

У документі зазначається, що президент Парламентської асамблеї НАТО висловлює жаль щодо триваючої відмови Росії виконувати свої зобов'язання за Мінськими домовленостями, включаючи звільнення Надії Савченко та інших політичних в'язнів, незаконно утримуваних Росією.

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Зокрема, у листі Тернер відзначив, що він "повністю поділяє обурення і стурбованість" міністра щодо триваючого утримування Савченко і погіршенням її стану здоров'я.

Президент ПА НАТО зазначає: "Як ви знаєте, я кілька разів закликав російську владу звільнити всіх українських в'язнів, незаконно утримуваних під вартою у зв’язку з військовою агресією Росії проти України, відповідно до вимог Мінських домовленостей. На жаль, і дотепер, Росія не змогла виконати це і майже всі інші умови, викладені в домовленостях".

Слідом за рішенням Європейського Союзу, продовжити існуючі санкції проти Росії минулого тижня голова ПА НАТО підкреслив важливість для урядів і парламентів НАТО підтримувати тверду лінію.

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ПА НАТО буде "залишатися твердими в засудженні агресії з боку Росії і її незаконної окупації частини суверенної території України". Тернер запевняє Клімкіна: "Ми продовжуємо закликати Росію повною мірою виконувати свої зобов'язання відповідно до Мінських домовленостей і відповідно до міжнародного права."

Довідка УНІАН. Савченко в Росії звинувачують у вбивстві двох російських журналістів, а також у незаконному перетині російського кордону. Українка і її захист відкидають звинувачення і заявляють, що на момент загибелі російських журналістів її вже захопили в полон бойовики, які потім силоміць переправили до Росії. Савченко незаконно утримують в РФ із середини літа 2014 року.

У середині грудня 2015 року російський суд продовжив арешт Савченко до 16 квітня.

Судді вирішили почати оголошення вироку 21 березня. Прокуратура вимагає засудити її до 23 років позбавлення волі.