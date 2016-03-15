У США побоюються, що після виведення військ із Сирії Росія принесе до України "криваву весну"

Про це заявив сенатор США Джон Маккейн, передає "Голос Америки".

Голова комітету Сенату з питань збройних сил, Маккейн також висловив стурбованість, що тепер Москва повністю зосередить свою увагу на Україні.

"Росія переорієнтує свої ресурси й увагу на інші регіони, і, я побоююся, що в Україну знову приходить кривава весна", – резюмував Маккейн.

"Оголошення про те, що Росія почне виводити частину військових сил із Сирії, сигналізує про те, що Володимир Путін вважає, що він розбомбив і вбив достатню кількість опонентів кривавого режиму Асада, щоб забезпечити його виживання", – заявив республіканський сенатор з Арізони.

Він також розкритикував адміністрацію Обами за "бездіяльність" у Сирії.

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"Адміністрація пояснювала свою байдужість та бездіяльність заявами, що Росія сама опиниться у трясовині, – вважає Маккейн. – Адміністрація втішала себе, повторюючи мантру про те, що "військового рішення не існує", замість того, щоб прийняти реальність, яка полягає в тому, що у будь-якого політичного рішення в Сирії є військовий вимір".

Нагадаємо, вчора Путін розпорядився почати виведення основних російських сил із Сирії 15 березня.