У США побоюються, що після виведення військ із Сирії Росія принесе до України "криваву весну"
Рішення Росії вивести основну частину своїх військ із Сирії означає, що Москва завершила створення нової ситуації на місцях, більш сприятливої для президента Сирії Башара Асада.
Про це заявив сенатор США Джон Маккейн, передає "Голос Америки".
Голова комітету Сенату з питань збройних сил, Маккейн також висловив стурбованість, що тепер Москва повністю зосередить свою увагу на Україні.
"Росія переорієнтує свої ресурси й увагу на інші регіони, і, я побоююся, що в Україну знову приходить кривава весна", – резюмував Маккейн.
"Оголошення про те, що Росія почне виводити частину військових сил із Сирії, сигналізує про те, що Володимир Путін вважає, що він розбомбив і вбив достатню кількість опонентів кривавого режиму Асада, щоб забезпечити його виживання", – заявив республіканський сенатор з Арізони.
Він також розкритикував адміністрацію Обами за "бездіяльність" у Сирії.
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"Адміністрація пояснювала свою байдужість та бездіяльність заявами, що Росія сама опиниться у трясовині, – вважає Маккейн. – Адміністрація втішала себе, повторюючи мантру про те, що "військового рішення не існує", замість того, щоб прийняти реальність, яка полягає в тому, що у будь-якого політичного рішення в Сирії є військовий вимір".
Нагадаємо, вчора Путін розпорядився почати виведення основних російських сил із Сирії 15 березня.