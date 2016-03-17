Правозахисники назвали кількість жертв російських авіаударів у Сирії за час операції

Про це йдеться у звіті Сирійської мережі з прав людини (SNHR), передає Анадолу.

У звіті наголошується, що 85% всіх авіаударів наносилося по територіях, підконтрольних опозиції. "На даних територіях не було якої-небудь військової присутності загонів опозиції чи терористичної організації ІДІЛ", - наголошується в доповіді.

Також, зареєстровано 43 випадки скидання російською авіацією бочкових і осколкових авіаційних бомб.

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Крім того, атакам ВКС РФ піддавалися медичні установи, храми, системи інфраструктури, освітні та культурні заклади, табори для біженців, конвої з гуманітарною допомогою.

В результаті авіарейдів вбито 11 медичних працівників та 5 представників преси.