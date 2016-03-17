Путін каже, що витратив на війну в Сирії 33 мільярди рублів

Про це він заявив у ході церемонії вручення держнагород військовослужбовцям і фахівцям ВПК, які відзначилися в ході виконання спеціальних завдань в Сирії.

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Путін також заявив, що Росія провела «величезну роботу по зміцненню законної влади і державності Сирії», а також створила умови для початку мирного процесу, пише Медуза.

Як повідомляв УНІАН, 14 березня Путін наказав розпочати виведення основних сил РФ з Сирії з 15 березня.