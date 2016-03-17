Путін: Після припинення вогню у Сирії група РФ стало "надмірною", виведення військових узгоджено з Асадом

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Путін сказав на зустрічі з російськими військовими.

"Після того, як було досягнуто угоди про припинення вогню між опозицією і урядовими військами, обсяг роботи нашої авіації значно скоротився. Кількість бойових вильотів знизилася втричі – з 60-80 на добу до 20-30", - сказав Путін.

"У цьому зв'язку створене раніше угруповання, з військової точки зору, стало надмірним. Рішення про виведення значної частини наших військовослужбовців і техніки погоджено з президентом Сирії Башаром Асадом, який був заздалегідь поінформований про наші плани і підтримав їх", - додав він.

Путін зазначив, що у спільній заяві президентів Росії і США було наголошено, що проти терористичних організацій, визнаних такими ООН, боротьба буде продовжена. Тоді як проти збройних формувань сирійської опозиції, які підтвердили готовність до перемир'я, бойові дії сирійських урядових військ не вестимуться.

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"Разом з тим, звертаю увагу, якщо ми будемо фіксувати випадки порушення перемир'я з боку будь-яких угруповань, вони будуть автоматично виключатися нами з представленого Сполученими Штатами списку. Зрозуміло, з усіма для них наслідками", - заявив Путін.

За його словами, російська армія "провела величезну роботу із зміцнення законної влади і державності Сирії, зміцнення її збройних сил, і сьогодні вони спроможні не просто стримувати терористів, а вести проти них успішні наступи".

"Головне – ми створили умови для початку мирного процесу. Вдалося налагодити позитивну, конструктивну взаємодію зі Сполученими Штатами Америки, низкою інших країн. З тими відповідальними опозиційними силами всередині самої Сирії, які справді хочуть зупинити війну і знайти єдино можливе – політичне вирішення конфлікту. І цю дорогу до миру відкрили саме ви – солдати Росії", - заявив Путін.

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Як повідомляв УНІАН з посиланням на турецьке агентство Anadolu, станом на січень 2016 року, внаслідок російських авіаударів у Сирії, що почалися 30 вересня 2015 року, загинули 1815 мирних жителів, до числа яких входить 106 опозиціонерів, які виступали проти режиму президента Сирії Башара аль-Асада.

Зокрема, стверджується, що Росія під приводом боротьби з "Ісламською державою" в Сирії, завдає авіаударів, в основному, по позиціях опозиційних сил і мирних громадянах, які проживають у підконтрольних опозиції районах. Удари російських винищувачів по підконтрольних районах "Ісламської держави" мали обмежений характер.

Удари російської авіації в основному були зосереджені на підконтрольних опозиції районах в Ідлібі, на півдні і півночі Алеппо, на півночі Хами, півночі Хомса, північній сільській території Лазкійє, півночі Дераа і на півдні Дамаска.

За даними агентства, в ході бомбардувань Росія цілилася в мечеті, лікарні, пекарні, школи і дитячі садки.