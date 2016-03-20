Назарбаєв не виключає зміни державного ладу Казахстану

Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв заявив, що не виключає можливості зміни в майбутньому конституції країни і перерозподілу влади в республіці, передає кореспондент РБК.

«Зміни повинні бути. Президентська система влади в Казахстані існує, мова може йти про перерозподіл між гілками влади: президентом, парламентом і урядом. Ми в цьому напрямку думаємо і коли це буде відбуватися подивимося по ситуації в економіці, в світі, всередині країни. Якщо буде така воля народу, що треба буде переходити на іншу систему управління ми дуже серйозно будемо про це думати», — заявив президент після того, як проголосував на дострокових парламентських виборах на дільниці у Палаці школярів в Астані.

Він нагадав, що система влади визначена конституцією і для її зміни потрібна зміна основного закону.

У той же час президент заявив, що Казахстан — молода держава і не треба її підганяти на шляху демократії. «Підганяти нас не треба, тому що ми інші. В Азії інші відносини, сімейні відносини, інша релігія, інші можливості між людьми, тому всім державам треба навчитися поважати традиції, історію і культуру один одного», — пояснив він.

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Назарбаєв навів приклад США. «Американській історії вже 250 років і досі розвиваються. Ми пам'ятаємо часи, коли жінки не могли голосувати, фермери, була расова дискримінація. Ці реформи ви проводили через 150 років своєї державності, а нам всього 25 років», — резюмував президент.