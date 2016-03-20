У Казахстані проходять парламентські вибори

У Казахстані проходять позачергові вибори в мажиліс (нижню палату) парламенту Казахстану та вибори депутатів масліхатів (місцевих представницьких органів влади), повідомляє Газета.ru з посиланням на Tengrinews.

Дільниці в більшості регіонів країни відкрилися о 07:00 за місцевим часом (03:00 за Києвом). Завершиться голосування о 20:00 за місцевим часом (16:00 за Києвом).

"За місця в нижній палаті парламенту борються шість політичних партій: правляча "Нур Отан", демократична "Ак жол", Загальнонаціональна соціал-демократична партія (ОСДП), Комуністична народна партія Казахстану (КНПК), народно-демократична патріотична "Ауіл" та партія "Бірлік", - йдеться в повідомленні.

В рамках кампанії буде обрано 107 депутатів нижньої палати, в тому числі 98 за партійними списками та ще дев'ять від асамблеї народу Казахстану.

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Зазначається, що підготовку і проведення виборів здійснюють Центральна виборча комісія, 224 територіальні та 9 840 дільничних виборчих комісій, у тому числі 65 за кордоном.

Опівночі за місцевим часом (20:00 по Києву) буде оприлюднено попередню інформацію про кількість громадян, які проголосували та дані екзит-полів.