Дорожчає бензин – ходи до школи через інтернет

Через зростання цін на бензин багато студентів американських коледжів переходять на дистанційні програми навчання, повідомляє The New York Times.

Переважна більшість з 15 мільйонів американських студентів живуть за межами території університетів, і багато хто вирішив заощадити на дорожніх витратах за допомогою навчання через інтернет.

Коледжі в різних штатах повідомляють, що кількість студентів, які записалися влітку на дистанційні курси, помітно зросла порівняно з минулим роком, іноді на 50-100 відсотків і навіть більше.

Найбільше зростання кількості онлайн-студентів спостерігається в дворічних муніципальних коледжах, де багато учнів мають сім`ї і не можуть дозволити собі додаткові витрати на паливо.

Лента.ру