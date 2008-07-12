Аварія на звільненому від піратів судні: зламався головний двигун

Сьогодні вранці у судна „Леманн Тімбер”, звільненого від сомалійських піратів, вийшов з ладу основний двигун і судно лягло в дрейф.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МЗС з посиланням на інформацію, отриману Департаментом консульської служби у телефонному режимі від капітана судна „Леманн Тімбер” Валентина БАРТАШОВА.

За словами капітана, протягом минулої доби, незважаючи на сильний восьмибальний шторм, судно продовжувало рухатися в напрямку Султанату Оман.

У даний час силами команди ведеться ремонт двигуна. За оцінкою капітана, поломку вдасться усунути не раніше, ніж ввечері сьогоднішнього дня. В.БАРТАШОВ повідомив також, що судновласник направив буксир для надання допомоги судну „Леманн Тімбер”, який через несприятливі погодні умови зможе прибути до місця дрейфу тільки вранці 13 липня.

Справа продовжує перебувати на особливому контролі у Посольстві України у Великій Британії, Генеральному консульстві України в Гамбурзі, Посольстві України в Саудівській Аравії та в Департаменті консульської служби МЗС України.

Як повідомляв УНІАН, німецький суховантаж “Леманн Тімбер” був захоплений сомалійськими піратами в Аденській затоці 28 травня. На борту судна перебували 15 осіб. Капітан судна - громадянин Росії, у складі екіпажа також було четверо громадян України, один громадянин Естонії, дев`ятеро громадян Бірми. Судно було звільнено 8 липня після виплати викупу.