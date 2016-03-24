"Таких планів немає": РФ захотіла розвіяти "страшилки" про російські танки в Європі
10:45, 24 березня 2016Світ
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Необхідно припинити поширення страшилок, що Москва хоче послати танки в Прибалтику, Болгарію чи Угорщину.
Антонов зазначив, що серйозну загрозу безпеці Росії представляє тероризм / flickr.com/photos/nothingpersonal
Про це заявив в інтерв'ю телеканалу Deutsche Welle заступник міністра оборони Росії Анатолій Антонов, повідомляє РИА Новости.
"Ніхто не має наміру це робити. Таких планів немає. Росія не хоче війни. Це просто смішно, що Росія збирається воювати", — заявив він.
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При цьому Антонов зазначив, що серйозною загрозою безпеці Росії є тероризм. "Ми робимо все, щоб це не поширилося на Росію і на простір дружніх нам країн", — сказав він.
Нагадаємо, раніше Росія заявляла, що ніколи не представляла загрозу для США і ніколи не буде її представляти.
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