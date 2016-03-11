Російський МЗС закликав Америку не боятися Росії
Росія ніколи не представляла загрозу для США і ніколи не буде її представляти.
Так прокоментувала журналістам офіційний представник міністерства закордонних справ (МЗС) РФ Марія Захарова висловлювання деяких претендентів на висунення кандидатом в президенти США, які у передвиборних промовах називають Росію загрозою, передає Бі-бі-сі.
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"Тут може бути питання в тому, що не всі знають, де знаходиться Росія і США. Може, вони вважають, що ми десь на кордоні і сильно загрожуємо. Може бути, в цьому проблема, чому вони весь час розкручують цю карту", – сказала представник МЗС Росії.
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За словами Марії Захарової, їй хочеться дізнатися у американців, чи можуть вони під час президентської кампанії обійтися без згадки Росії. "Хлопці, давайте якось самі, без нас", - додала вона.
Представник МЗС РФ не стала уточнювати, чиї саме коментарі має на увазі. З критикою Росії часто виступає Хілларі Клінтон, яка лідирує в гонці за право балотуватися в президенти від Демократичної партії.
В той же час її потенційний конкурент, мільярдер Дональд Трамп, який вважається фаворитом у боротьбі за право висуватися в президенти від Республіканської партії, заявляв, що виступає за нормалізаціювідносин з Росією та її керівництвом.