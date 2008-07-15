Японські рибалки вперше в історії країни розпочали страйк

Японські рибалки вперше в історії країни розпочали загальний страйк, намагаючись привернути увагу громадськості і властей до проблеми зростання цін на пальне.

Як передає Газета.ru, в акції беруть участь близько 200 тис. суден. Жодне з них у море сьогодні не вийшло.

Страйк організований Федерацією риболовецьких кооперативів Японії і ще 16 основними риболовецькими об`єднаннями. Її учасники планують сьогодні вийти на мітинг у парку Хібія в центрі Токіо, поблизу якого знаходиться імператорський палац, а також більшість адміністративних будівель.

За оцінками спостерігачів, сьогоднішній страйк може привести до дефіциту свіжої риби, і, відповідно, до її подорожчання.

У свою чергу, уряд Японії дав зрозуміти, що не має наміру йти поступки і створювати які-небудь особливі умови для рибаків.