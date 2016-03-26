У соцмережах обговорюють знімок Меркель з біженцями, на якому один з мігрантів схожий на "брюссельського терориста"

На їхню думку, один з мігрантів, що сфотографувався тоді з Меркель, разюче схожий на смертника Наджима Лахрауі, який у вівторок здійснив вибух в аеропорту Брюсселя, повідомляє ТАСС.

За даними бельгійських властей, Лахрауі в'їхав до сусідньої з Німеччиною Австрії з Угорщини 9 вересня 2015 року в автомашині Mercedes, разом з головним підозрюваним у терактах в Парижі Салахом Абдесламом. Прикордонний контроль він пройшов за підробленими документами на ім'я Суфьян Каяль.

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Меркель відвідала берлінський табір для біженців 10 вересня 2015 року. Це означає, що теоретично 25-річний Лахрауі дійсно міг сфотографуватися з Меркель. Однак на той момент терорист, що перебував у розшуку у зв'язку з паризькими терактами і, ймовірно, не став би так ризикувати.

Після відвідування канцлером Німеччини берлінського табору для мігрантів восени минулого року в ЗМІ та соціальних мережах з'явилися фотографії, де усміхнена Меркель позує в обнімку з біженцями, що викликало бурхливі дискусії в соцмережах. У свою чергу, прокуратура Бельгії в п'ятницю заявила, що саме Наджим Лахрауі привів у дію вибуховий пристрій в аеропорту. Поліція в той же день опублікувала його фото. Таким чином, порівняння знімків стало можливим.