Ймовірного третього учасника теракту в аеропорту Брюсселя взяли під варту

Про пише Європейська правда з посиланням на RTBF.

Як раніше повідомлялося, Фейсала Кефу впізнав таксист, який 22 березня підвіз трьох чоловіків з валізами до аеропорту.

Так, прокуратура звинувачує Кефу у тому, що він був керівником терористичної групи, також йому висунуті звинувачення у вбивстві.

Відомо також, що під час обшуку будинку Кефу, поліції не вдалося знайти ані зброї, ані вибухівки.

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Повідомляється також, що в рамках розслідування, яке призвело до арешту Реда Крікета в Аржантеї у Франції суддя видав ордер на арешт Рабаха Н., якого затримали у пʼятницю на Рю де Мероде в Сен-Жілі. Його також звинуватили у керівництві терористичною группою.

Також повідомляється про арешт Абубакара А. за звинуваченнями у керівництві терористичною групою, якого напередодні затримали по дорозі до комуни Джетт.

На 24 години продовжено термін утримування під вартою для Абдерахмана А., якого затримали у п'ятницю на трамвайній зупинці в Мейзері.

Тауфік А., поранений в ногу і затриманий у комуні Forest в п'ятницю, був звільнений рішенням суду.