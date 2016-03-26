Штайнмаєр: Терористи хочуть перенести війну у наші голови, потрібно зберігати спокій

На важливості розсудливості у непрості для ЄС часи він наголосив у оприлюдненому в суботу, 26 березня, інтерв'ю виданням медіагрупи Funke, повідомляє dw.

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"Терористи із задоволенням перенесли б війну у наші міста та в наші голови, щоб змусити нас поводити себе як під час стану осади, нав'язати нам свою викривлену логіку насильства та ненависті", - цитує його слова агенція dpa. Штайнмаєр переконаний, що з підбурювачами та причинами терору необхідно боротися з "холодною головою", усіма доступними правовій державі засобами.

Він попередив, що навіть у Німеччині не можна бути абсолютно впевненим у власній безпеці: "Тероризм не зупиняють кордони, не зупинять його і наші". Однак, зауважив Штайнмаєр, спецслужби ФРН працюють добре та зривають плани нападників.