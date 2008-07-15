НАТО ставить під сумнів роль Росії як миротворця в Грузії

НАТО виckjdило стурбованість з огляду на польоти російських літаків над територією Південної Осетії. З відповідною заявою виступив генеральний секретар НАТО Яап де Хооп Схеффер, передає Reuters з посиланням на заяву представника прес-служби альянсу Джеймса Аппатурая. Він зазначив, що НАТО ставить під сумнів роль Москви як миротворця і посередника в переговорах між Тбілісі і сепаратистами. Генсек НАТО закликав усі сторони, в тому числі й Росію, підтримувати територіальну цілісність Грузії відповідно до резолюцій Ради безпеки ООН.