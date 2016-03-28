В Бельгії висунули обвинувачення ще трьом підозрюваним у тероризмі

Підозрювані були затримані в Брюсселі і містечках Мехелен та Дюффель, що на півночі країни, повідомляє українська редакція "Німецької хвилі". "Вони обвинувачуються в участі у діяльності терористичної групи", - йдеться в заяві бельгійської прокуратури.

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Троє людей ідентифіковані як Яссін А., Мохамед Б. та Абубакер О., повідомив прокурор, додавши, що четвертого підозрюваного, затриманого у неділю, відпустили. Інших подробиць не було розкрито через таємницю слідства. Також у прокуратурі не уточнили, чи мають ці обвинувачені причетність до вибухів 22 березня в аеропорту та метрополітені Брюсселя.

Як повідомляв УНІАН, вранці 22 березня у Брюсселі пролунали 3 вибухи, внаслідок яких за останніми даними загинули 35 осіб, ще близько 300 зазнали поранень. Відповідальність за теракти взяло на себе угрупування "Ісламська держава". 26 березня прокуратура Бельгії висунула перші обвинувачення у зв'язку з терактами в Брюсселі.