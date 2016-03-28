Кількість жертв терактів в Брюсселі зросла до 35 осіб

За повідомленням кризового центру МВС Бельгії, 31 людина загинула на місці при вибухах в аеропорту і метро, ще четверо померли пізніше в лікарнях. Крім цього, загинули троє смертників, передає kommersant.ru.

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Прокуратура Бельгії висунула звинувачення в тероризмі трьом затриманим в ході обшуків, які пройшли у неділю. Були заарештовані Ясін А., Мохамед Б. і Абубакер О. Вчора в ході розслідування терактів у Брюсселі у кількох районах міста проведені 13 спецоперацій, допитані дев'ять осіб. П'ятеро пізніше були відпущені.

Як повідомляв УНІАН, вранці 22 березня в аеропорту Брюсселя сталися два вибухи. Пізніше вибух прогримів в метро. За уточненими даними, близько 300 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості. Прокуратура Бельгії встановила особи двох підозрюваних у скоєнні терактів. За даними слідства, брати Ібрагім і Халід ель Бакрауі причетні до атак в метро і в аеропорту.