Теракт в аеропорту Брюсселя: з'явилося відео пересування терористів будівлею
15:59, 28 березня 2016Світ
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Опубліковано відео з аеропорту Брюсселя, на якому зображені терористи-смертники.
Теракт в аеропорту Брюсселя стався 22 березня / twitter.com/sven_vdb
Відповідний відеозапис показав бельгійський портал Dhnet.be.
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На записі видно, як підозрювані у теракті пересуваються будівлею аеропорту з візками для багажу.
Нагадаємо, вибухи в аеропорту Брюсселя відбулися 22 березня вранці. За ними стався вибух на станції метро в центрі міста. Загалом унаслідок трьох вибухів загинули понад 30 людей, більше 300 отримали поранення.
Атаку влада країни кваліфікувала як теракт. Всі три вибухи здійснили смертники. Їхні особи вже встановлені. Зараз поліція шукає їхніх ймовірних спільників.
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