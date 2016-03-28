Теракт в аеропорту Брюсселя: з'явилося відео пересування терористів будівлею

Відповідний відеозапис показав бельгійський портал Dhnet.be.

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На записі видно, як підозрювані у теракті пересуваються будівлею аеропорту з візками для багажу.

Нагадаємо, вибухи в аеропорту Брюсселя відбулися 22 березня вранці. За ними стався вибух на станції метро в центрі міста. Загалом унаслідок трьох вибухів загинули понад 30 людей, більше 300 отримали поранення.

Атаку влада країни кваліфікувала як теракт. Всі три вибухи здійснили смертники. Їхні особи вже встановлені. Зараз поліція шукає їхніх ймовірних спільників.