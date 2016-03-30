У Росії розбився штурмовик Су-25

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міноборони РФ.

«30 березня під час виконання посадки на аеродром Чернігівка Східного військового округу зазнав аварії літак Су-25. Штурмовик виконував навчально-тренувальний політ», - йдеться в повідомленні відомства.

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За інформацією Міноборони РФ, льотчик катапультувався, його життю і здоров'ю нічого не загрожує. Політ виконувався без боєкомплекту. На землі жертв і руйнувань немає. До місця події готується вилетіти комісія з безпеки польотів Міноборони Росії.

За попередньою інформацією, літак упав через відмову двигунів. При падінні літак вибухнув. Пожежу на місці аварії ліквідовано на площі 100 квадратних метрів. Літак впав приблизно в 50 метрах від приватного житлового будинку.