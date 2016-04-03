У Нагірному Карабасі кількість жертв боїв досягла 30 осіб – ВВС (фото, відео)

В ході суботніх боїв у Нагірному Карабасі загинули 30 військових. Про це з посиланням на офіційних представників Азербайджану і Вірменії повідомляє Російська служба ВВС.

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Міноборони Азербайджану визнало, що в боях загинули 12 азербайджанських солдатів, був збитий один вертоліт МІ-24 і підірваний танк.

"З нашого боку було вбито 18 військових, ще 35 людей отримали поранення", - сказав президент Вірменії Серж Саргсян у телевізійному зверненні, однак не уточнив, чи йдеться про регулярну армію Вірменії чи про карабахських ополченців.

Як повідомлялося, ситуація в регіоні різко загострилася в ніч на суботу .

У Міністерстві оборони Азербайджану заявили, що Збройні сили Вірменії обстріляли позиції азербайджанської армії, використовуючи артилерію, міномети та іншу крупнокаліберну зброю. За даними азербайджанського відомства, обстріл також вівся по ряду житлових кварталів, розташованих неподалік від лінії зіткнення, тому було вирішено зреагувати.

Міністерство оборони Вірменії звинувачує азербайджанську армію в наступі з використанням артилерії, бронетехніки і авіації. Вірменська сторона повідомляє, що ракетний обстріл з боку Азербайджану вівся не тільки по оборонних позиціях військових, але і по населених пунктах.

Є загиблі та поранені серед військових і цивільних осіб з обох боків.

Нагірний Карабах, населений переважно вірменами, оголосив про вихід зі складу Азербайджану в 1991 році. Це призвело до збройного конфлікту, в ході якого Азербайджан втратив контроль над територією і загинули близько 30 тисяч людей.