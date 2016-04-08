Süddeutsche Zeitung відмовляється передавати "панамські документи" владі, захищаючи своє джерело

Про це у четвер в ефірі телеканалу ZDF заявив головний редактор Süddeutsche Zeitung Вольфганг Крах.

Він заявив, що видання має намір захищати своє джерело "практично будь-якою ціною". При цьому Крах констатував, що в останні дні їх джерело подавало сигнали, що знаходиться в "смертельній небезпеці".

"Якщо ми припинимо захищати наших інформаторів, то настане кінець журналістських розслідувань. І тоді не буде вже "Панамських документів 2", - заявив головний редактор Süddeutsche Zeitung, обґрунтовуючи відмову передати документи німецькій владі.

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Як повідомляв УНІАН, так звані "панамські документи" або "панамський архів", які містять конфіденційні документи панамської юридичної компанії Mossack Fonseca, отримали широкий розголос 3 квітня 2016 року.

Документи були отримані німецькою газетою Süddeutsche Zeitung у 2015 році. Протягом року пул міжнародних журналістів під фінансуванням американської некомерційної організації Міжнародного консорціуму журналістських розслідувань (ICIJ) вивчав ці документи.

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Документи охоплюють період з 1977 по 2015 років. Основна тематика розслідувань, проведених на основі "панамських документів", - наявність прихованої власності політиків і пов'язані з цим конфлікти інтересів і дані про секретні офшорні компанії.

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