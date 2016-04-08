Найближчим часом вперше за два роки відбудеться засідання Ради Росія-НАТО

Про це йдеться у заяві генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, розповсюдженій сьогодні у Брюсселі прес-службою штаб-квартири Альянсу, передає власний кореспондент УНІАН.

«Після консультацій з Росією ми домовилися провести засідання Ради Росія-НАТО на рівні послів. Ця зустріч відбудеться у найближчі два тижні в штаб-квартирі НАТО у Брюсселі», - йдеться в заяві.

Генсек НАТО також повідомив порядок денний засідання. Зокрема, планується обговорити кризу всередині й навколо України, необхідність повного виконання Мінських домовленостей.

Читайте такожНАТО не хоче нової "холодної війни", але Росія має поважати кордони сусідніх країн - Столтенберг

«Ми будемо обговорювати воєнні дії з особливим акцентом на прозорості та зниженні ризиків. Також ми розглядатимемо ситуацію у сфері безпеки в Афганістані, в тому числі питання регіональних терористичних загроз», - зауважив Столтенберг.

Він наголосив, що це засідання є продовженням політичного діалогу з РФ, як «це було погоджено главами держав та урядів країн-членів НАТО».

«Водночас повернення до звичних відносин не буде, доки Росія не почне знову поважати міжнародне право», - наголосив генсек Північноатлантичного альянсу.

Як повідомлялося, Рада Росія-НАТО була створена 2002 року.

Рішення щодо припинення співпраці Альянсу з РФ було ухвалене 1 квітня 2014 року міністрами закордонних справ країн-членів НАТО через анексію Криму й воєнну агресію Росії проти України.

Читайте такожНАТО не бачить "неминучої загрози" з боку РФ

«Ми вирішили припинити всю цивільну та військову співпрацю між НАТО та Росією. Наш політичний діалог в рамках Ради Росія-НАТО може бути продовжений, якщо це необхідно, на рівні послів чи вище, що дозволить нам обмінятися думками, перш за все, з приводу цієї кризи», - йшлося у заяві.

12 лютого 20166 р. в Мюнхені на полях міжнародної конференції з питань безпеки генеральний секретар НАТО Столтенберг обговорив із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим можливість проведення засідання Ради Росія-НАТО. Столтенберг заявив, що на засіданні Ради представники Альянсу хочуть говорити про Україну.

Сьогодні у Міністерстві закордонних справ РФ заявили про заключний етап підготовки до засідання Ради Росія-НАТО.