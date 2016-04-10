У Брюсселі слідчі шукають рюкзак з вибухівкою
04:02, 10 квітня 2016Світ
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Слідчі у справі про теракти, що сталися в Брюсселі побоюються, що десь у Брюсселі захований рюкзак повний вибухових речовин.
REUTERS
Про це повідомляє "Газета.Ru" з посиланням на видання Standaard.
Подібний висновок співробітники слідчого комітету зробили після затримання Мохамеда Абрині і Осами Крайєма, які підозрюються у причетності до терактів у столиці Бельгії.
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Зазначається, що слідчі якомога раніше хочуть знайти рюкзак з вибухівкою, а також його власника. За їхніми словами, є докази того, що в даний час затримані ще не всі причетні до терактів.
Раніше повідомлялося, що підозрюваний у причетності до терактів у Парижі Мохаммед Абрині зізнався, що був «людиною в капелюсі» з камер спостереження в аеропорту Брюсселя.
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