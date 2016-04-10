У Брюсселі слідчі шукають рюкзак з вибухівкою

Про це повідомляє "Газета.Ru" з посиланням на видання Standaard.

Подібний висновок співробітники слідчого комітету зробили після затримання Мохамеда Абрині і Осами Крайєма, які підозрюються у причетності до терактів у столиці Бельгії.

Читайте також"Ісламська держава" випустила ролик з погрозами терактів в Римі, Берліні та Лондоні

Зазначається, що слідчі якомога раніше хочуть знайти рюкзак з вибухівкою, а також його власника. За їхніми словами, є докази того, що в даний час затримані ще не всі причетні до терактів.

Раніше повідомлялося, що підозрюваний у причетності до терактів у Парижі Мохаммед Абрині зізнався, що був «людиною в капелюсі» з камер спостереження в аеропорту Брюсселя.