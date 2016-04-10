Вірменія закликала РФ не постачати зброю Азербайджану

Про це повідомляє ТАСС.

"Було б добре, якщо б (росіяни) не продавали (зброю), але це їхня справа, їм вирішувати, - сказав у суботу Абрамян, виступаючи в Гюмрі. - Ми закликали і закликаємо (Росію), щоб не продавали зброї".

"Росія - наш стратегічний союзник, але наш народ з великим болем сприймає, що Росія продає зброю" Азербайджану, додав прем'єр Вірменії.

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Нагадаємо, ситуація в зоні карабаського конфлікту різко загострилася в ніч на 2 квітня. 3 квітня Азербайджан оголосив про припинення в односторонньому порядку військових дій в Нагірному Карабасі. У свою чергу Вірменія назвала заяву Баку "інформаційної пасткою".

Раніше, 5 квітня, міністерство оборони Азербайджану заявило про припинення бойових дій на лінії зіткнення в зоні конфлікту в Нагірному Карабасі. "За даними міністерства оборони, з 12.00 5 квітня на лінії зіткнення азербайджано-вірменських сил були припинені операції за згодою сторін", - говорилося в повідомленні.