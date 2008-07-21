Французький парламент схвалив конституційну реформу Саркозі

Французький парламент у понеділок схвалив проект конституційної реформи, запропонований президентом Ніколя Саркозі, повідомляє агентство AFP.

На спільному засіданні обох палат парламенту, що відбулось у Версалі, за внесення поправок до конституції проголосували 539 парламентаріїв, проти - 357. Це означає, що проект набрав рівно необхідну більшість в 60 відсотків.

За словами самого Саркозі, поправки спрямовані на зміцнення парламентської влади у Франції. Вони забороняють президентові перебувати при владі більше двох термінів поспіль і дають парламентові право накладати вето на деякі рішення президента, а також обмежують контроль уряду над роботою парламентських комітетів.

Натомість проект дає президентові право щороку виступати перед парламентом, що було заборонене у Франції з 1875 року з метою дотримання розділу між двома гілками влади. Саме цей пункт викликав найбільш гостру критику противників конституційної реформи і дав представникам соціалістичної партії привід порівняти ухвалення документа з коронацією Саркозі.

Крім того, закон спрямований проти вступу Туреччини до Євросоюзу і передбачає проведення у Франції спеціального референдуму з питань про вступ до ЄС нових членів.

Новий закон вносить поправки до більш як половини з 89 статей французької конституції. Це найбільша законодавча реформа у Франції з часів ухвалення чинної конституції, проект якої був запропонований Шарлем де Голлем 1958 року.

Лента.ру