У РФ відбудеться міжнародна конференція "про роль збройних сил у протидії "кольоровим" революціям"

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це повідомив міністр оборони Росії Сергій Шойгу. Конференція відбудеться 27-28 квітня.

За його словами, головною темою стане боротьба з тероризмом, а також розглядатимуться питання безпеки в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, глобальної стабільності та військового співробітництва.

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"Також планується обговорити близькосхідні протиріччя, виклики і загрози міжнародній безпеці, роль збройних сил у протидії "кольоровим" революціям та низку інших актуальних проблем, які сьогодні турбують не тільки нас, а й наших колег у всьому світі", - сказав Шойгу.

"Цього року очікується представницький склад форуму. Свою участь вже підтвердили близько 500 делегатів. Серед них - 17 міністрів оборони, 14 начальників генеральних штабів та заступників міністрів оборони", - додав він.