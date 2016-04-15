Чехія відмовила в акредитації двом російським журналістам після перевірки спецслужб

Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ (МЗС) Чехії, але не уточнили в чому полягає ця інформація, посилаючись на таємність цих даних.

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При цьому, пояснила радіо "Свобода" керівник прес-служби МЗС у Празі Міхаела Лаґронова, відмова в акредитації не означає, що журналісти мусять припинити працювати в Чехії – їм лише буде відмовлено в доступі на офіційні заходи.

Один із цих двох російських журналістів, кореспондент газети "Вечірня Москва" Володимир Снєгирьов сказав, що має намір звернутися до суду, щоб оскаржити відмову продовжити його акредитацію. За словами журналіста, що працює у Празі з 2014 року, попередні два роки він отримував акредитацію без проблем і не розуміє, з чим пов’язана нинішня відмова, але за публікаціями чеських засобів інформації і з розмов із місцевими журналістами робить припущення, що ситуація пов’язана з чеською контррозвідкою.

13 квітня МЗС РФ висловлювало протест проти відмови продовжити акредитацію двом росіянам і заявляло, що не залишить ці дії без належної реакції.