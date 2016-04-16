В інтернеті знайшли Apple Watch 1986 року випуску

У каталозі товарів, зокрема, присутні механічний наручний годинник вартістю 35 доларів, який називається так само, як гаджет 2015 року випуску, — Apple Watch. Про це повідомляє Mental Floss, передає Лента.ру.

В описі пристрою вказано, що він вологостійкий і витримує занурення у воду на глибину до 30 метрів.

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Крім того, в каталозі представлені настінні годинники з логотипом Apple, вироблені німецькою компанією Braun.