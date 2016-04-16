У Польщі оприлюднили записи останніх 38 хвилин польоту Ту-154, в якому загинув Качинський

Польський телеканал TVN24 опублікував аудіозапис розшифрування переговорів у кабіні пілотів Ту-154 в останні 38 хвилин польоту перед катастрофою під Смоленськом у 2010 році, у результаті якої загинув президент країни Лех Качинський, передає Газета.ру.

Зазначається, що на запису голоси пілотів і тих, хто заходив до кабіни, відокремлені один від одного. Таким чином, запис є поєднанням трьох звукових доріжок: запису з мікрофону пілота, другого пілота і мікрофонів, встановлених у кабіні.

При цьому телеканал додає, що не став публікувати останні 4 секунди запису через їх зміст і з поваги до пам'яті жертв катастрофи.

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Лайнер Ту-154 розбився під Смоленськом 10 квітня 2010 року. Всі, хто перебував на борту - президент Польщі Лех Качинський з дружиною та 86 членів урядової делегації, які летіли на поминальні заходи до Катині, а також члени екіпажу - загинули.