Деякі користувачі припускають, що це маркетинговий хід від компанії.

До старту продажів Switch 2 залишаються лічені дні, але в деяких американських магазинах консолі якщо і були, то вже розкуплені. Щоб заздалегідь уникнути шквалу однакових запитань від покупців, Nintendo відправила ритейлерам кумедні таблички: величезний напис "немає в наявності".

Фото поділився користувач Reddit під ніком Alternative_Basket19, який працює в одному з магазинів. Він зазначив, що у Nintendo явно є почуття гумору.

Коментатори під постом зазначили, що такі оголошення не тільки знижують навантаження на продавців, а й працюють на імідж: раз товар закінчився - значить річ вартісна.

Switch 2 виходить 5 червня, одночасно з ним вийдуть головні ексклюзиви платформи: Mario Kart World, Switch 2 Welcome Tour і оновлені версії хітів типу The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Проблема з доступністю консолі є не тільки в Америці. Раніше ми розповідали, що власник магазину в Словенії особисто поїхав до Італії, щоб привезти Switch 2 в країну вчасно.

Крім того, нещодавно стало відомо, що Nintendo може заблокувати Switch 2, якщо запідозрить користувача в піратстві. Компанія тихо оновила угоду користувача.

