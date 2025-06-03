Деякі експерти припускають, що Росія може зважитися на важкі авіаудари для демонстрації сили.

Українська атака дронами по російських аеродромах стала однією з наймасштабніших за весь час війни і серйозно послабила можливості російської авіації, особливо під час ударів по містах України. При цьому, як вважають опитані BILD експерти, у Росії немає якоїсь диво-зброї для потужного удару у відповідь.

Так, на думку військового експерта Ніко Ланге, Росія "не очікувала такого удару і перебуває в шоці".

"У Росії немає секретних резервів або диво-зброї, за допомогою якої вона могла б відповісти", - каже він, зазначаючи, що Росія продовжить робити те, що й увесь час до цього, - атаки дронів і ракет на українських мирних жителів.

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При цьому колишній військовий радник Білого дому Пітер Раф зазначає, що "Росія і так уже кинула на Україну всю свою звичайну зброю":

"Поки Путін не бажає використовувати зброю масового ураження, яка має свої наслідки, у нього немає срібної кулі в запасі".

Військовий аналітик Томас Егер також не очікує ескалації конфлікту найближчим часом.

"Війна вже ведеться на дуже високому рівні і не може раціонально загострюватися горизонтально і вертикально в даний час. Росія вже масовано атакувала Україну раніше і продовжить це робити", - вважає Єгер.

Водночас військовий експерт Густав Грессель вважає, що Росія може зважитися на важкі авіаудари для демонстрації сили.

"Російська пропаганда намагається максимально применшити інцидент. Наразі незрозуміло, як розподілено 40 постраждалих літаків і що означає "удар": є широкий діапазон, від легкого пошкодження до повного знищення", - констатує Грессель.

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У розвідці США зазначають, що Росія готує серйозний удар у відповідь по Україні після масштабної атаки дронів по російських авіабазах. Передбачається, що Москва може відновити удари безпілотників по цивільних об'єктах, завдати удару по енергосистемі або запустити нові хвилі балістичних ракет середньої дальності.

За попередніми підрахунками представників американських і європейських служб безпеки, близько 20 російських стратегічних літаків могли бути знищені або серйозно пошкоджені, що завдало серйозного удару по можливостях Росії з нанесення дальніх ударів.

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