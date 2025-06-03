Не допомогли навіть спливли подяки від російських військових.

Таганський суд Москви визнав російських видавців World of Tanks, компанію Lesta Games, екстремістами. Під санкції потрапили власник "Лести" Малік Хатажаєв і засновник Wargaming Віктор Кислий.

Адвокат Lesta Games Роман Макаров не виключає, що суд заборонить "Мир танков" на території Росії, хоч і з обвинуваченням докорінно не згоден: "Ми докорінно не згодні з рішенням суду. Ми вважаємо, що компанія не є екстремістами, ми дали всі докази. Суд визнав по-іншому, будемо далі оскаржувати рішення."

Також "Леста" вирішила задобрити суд, показавши, наскільки вони корисні для російського суспільства. Крім досягнень з розвитку ігрової індустрії, компанія показала подяки від підрозділів російської армії.

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Раніше Lesta Games мовчала з приводу війни в Україні, тоді як Wargaming активно допомагала українським військовим. У компанії заявили, що боялися санкцій у відповідь на активну підтримку Росії в конфлікті.

Lesta Games і прокуратура РФ - як усе почалося

На початку повномасштабного вторгнення Wargaming залишила ринок РФ і продала права на World of Tanks російській студії Lesta Games. Та, в свою чергу, зробила власну версію гри "Світ танків" спеціально для російської авдиторії.

Наприкінці квітня цього року російська прокуратура заарештувала активи Lesta Games, звинувативши компанію в екстремістській діяльності.

Найімовірніше, причиною переслідування стала участь Wargaming в ініціативі зі збору коштів для України. Йдеться про внутрішньоігрову кампанію з купівлі машин швидкої допомоги для українських медиків. Ця акція ніяк не була пов'язана з Lesta.

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