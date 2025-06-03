Це найамбітніший відкритий світ для студії.

CD Projekt RED показала перший геймплей "Відьмак 4" у межах презентації State of Unreal 2025, де демонструвалися можливості рушія Unreal Engine 5.

Ігровий процес був записаний на звичайній Playstation 5 у 60 FPS і ввімкненим трасуванням променів. Саме це технодемо CDPR робила 3 роки спільно з Epic Games.

Дії гри відбуваються в Ковірі, це далекий північний регіон, і це перший раз, коли ми бачимо його. До цього, що в книгах, що в іграх, Ковір лише мигцем згадувався як багатий, але суворий край.

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Також у Цирі є власний кінь. Як і Геральт, усіх своїх скакунів вона називає однаково - Кельпі.

Розробники помічають, як сильно світ взаємодіє з гравцем: коли Цирі штовхає перехожого - він упускає яблука, а бідняк, який просить милостиню, жваво реагує на відьмочку, яка проходить поруч, і просить у неї грошей.

Після цього CDPR ще раз похвалилася можливостями рушія, розмістивши на міській площі близько 300 NPC, фреймрейт при цьому не знизився ні на кадр.

На завершення презентації розробники здалеку показали місто Лан Ексетер, столицю Ковіра і Повісса.

Раніше ми розповідали, що в CD Projekt RED випадково "спалили" управління "Відьмак 4", поки грали в третю частину.

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