Китайців за 5 років стало більше на 33 мільйони

Про це повідомляє Reuters за інформацією Національного бюро статистики КНР.

Кількість людей, що живуть у містах, сягнула 767,5 мільйонів (55,88%) від загальної кількості населення, і з 2010 року зросла на 6,2%.

У той же час, статистичне бюро повідомляє, що більше 16,15% населення старше 60 років.

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Очікується, що населення Китаю досягне 1,45 мільярда у 2050 році. Тоді на трьох китайців припадатиме один, старший 60 років, при цьому пропорція до дорослих громадян, які будуть їх забезпечувати, буде скорочуватися.

Як повідомляв УНІАН, китайська влада може піти шляхом пом'якшення жорстких правил планування сім'ї, що призведе до того, що всім китайським сім'ям дозволять мати двох дітей.