У столиці Мексики землетрус

19:09, 11 серпня 2006
Світ
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Перелякані люди вибігають з хмарочосів

У районі столиці Мексики стався землетрус магнітудою 5.9 за шкалою Ріхтера, повідомляє агентство Рейтер із посиланням на Національний центр сповіщення про землетруси.

Підземні поштовхи викликали вібрацію стін хмарочосів. Сотні людей у паніці залишають офісні приміщення в багатоповерхових будівлях мексиканської столиці і заполоняють вулиці.

Повідомлень про жертви і руйнування поки що не надходило.

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