У столиці Мексики землетрус

У районі столиці Мексики стався землетрус магнітудою 5.9 за шкалою Ріхтера, повідомляє агентство Рейтер із посиланням на Національний центр сповіщення про землетруси.

Підземні поштовхи викликали вібрацію стін хмарочосів. Сотні людей у паніці залишають офісні приміщення в багатоповерхових будівлях мексиканської столиці і заполоняють вулиці.

Повідомлень про жертви і руйнування поки що не надходило.