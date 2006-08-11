У столиці Мексики землетрус
19:09, 11 серпня 2006Світ
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Перелякані люди вибігають з хмарочосів
У районі столиці Мексики стався землетрус магнітудою 5.9 за шкалою Ріхтера, повідомляє агентство Рейтер із посиланням на Національний центр сповіщення про землетруси.
Підземні поштовхи викликали вібрацію стін хмарочосів. Сотні людей у паніці залишають офісні приміщення в багатоповерхових будівлях мексиканської столиці і заполоняють вулиці.
Повідомлень про жертви і руйнування поки що не надходило.
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