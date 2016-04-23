У Раді Федерації РФ розповіли про запит російського суспільства на "змінюваність влади"

Про це в інтерв'ю телеканалу НТВ заявила спікер Ради Федерації РФ Валентина Матвієнко.

"Потрібна змінюваність влади, потрібне оновлення влади, повинні приходити люди різних поглядів, різних думок, молоді, зухвалі, освічені", - вважає вона.

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Матвієнко очікує, що майбутні вибори в Державну думу покажуть, що склад російського парламенту суттєво оновиться, адже "це запит суспільства".

Нагадаємо, 14 квітня президент Росії Володимир Путін не відкинув, що буде черговий раз балотуватися на посаду президента РФ в 2018 році.

Варто зазначити, що Путін фактично керує Росією з 1999 року.