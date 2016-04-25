На місці вбивства сім'ї з восьми людей в США знайшли плантації конопель - ЗМІ

05:51, 25 квітня 2016
Світ
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На місці вбивства сім'ї з восьми людей в американському штаті Огайо знайдені три великих плантацій конопель.

twitter.com/CNN

Про це повідомляє в неділю, 24 квітня, Associated Press з посиланням на прокурора штату Майка Девайна, передає Лента.ру.

Злочин, як зазначив Девайн, було ретельно сплановано, однак поки невідомо, чи пов'язане з ним вирощування наркотичної речовини. За словами прокурора, розслідування, в якому задіяно близько 100 чоловік, займе багато часу.

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Влада Огайо, тим часом, попередила про те, що вбивця, ймовірно, перебуває на волі, він може бути озброєний і небезпечний. За інформацію про злочинця оголошена нагорода в 25 тисяч доларів.

Як повідомляв УНІАН, вісім членів сім'ї виявили вбитими в житловому будинку в США. Серед убитих семеро дорослих і одна дівчина-підліток. Відзначається, що вижити вдалося трьом дітям віком 4 дні, 6 місяців і 3 роки.

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