Путін вважає "інформаційні атаки" на себе та своє оточення реакцією на зміцнення Росії
Президент Володимир Путін знову відповів на питання про "інформаційні атаки" на себе і своє оточення, яке у понеділок йому поставили в Йошкар-Оле на форумі ЗНФ.
Він сказав, що вважає журналістські розслідування "реакцією опонентів" на зміцнення Росії, передає РБК.
"Що стосується інформаційного протистояння, ну мені до цього не звикати. Ви може бути призабули, але я пам'ятаю все. Під час активних подій і важких подій на Кавказі я все про себе наслухався і надивився. Нічого нового тут для мене немає. І ви, безумовно, маєте рацію в тому, що це реакція наших опонентів — так їх назвемо — на зміцнення країни", — сказав Путін.
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Нагадаємо, раніше прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков попередив про "неприкриту заказуху" під виглядом журналістських розслідувань, які готуються до публікації в західних ЗМІ. "Йдеться особисто про (президента Росії Володимира) Путіна, про спроби дістатися його родини, друзів дитинства. Про офшорні компанії і про велику кількість бізнесменів, яких Путін і в очі не бачив", — заявив Пєсков.
Незабаром Кремль відреагував на статтю Reuters про пов'язані з ім'ям Путіна операції з нерухомістю, назвавши це одним з "вкидань".