Це одне із "вкидань": Кремль відреагував на статтю Reuters про пов'язані з ім'ям Путіна операції з нерухомістю

Це одне з інформаційних "вкидань", про які Кремль повідомляв раніше, сказав Дмитро Пєсков, повідомляє РБК.

На уточнююче питання, чи в адміністрації президента будуть розслідувати факти передачі нерухомості, Пєсков відповів негативно.

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Як повідомляв УНІАН, за даними Reuters, бізнесмен Григорій Баєвський передавав дорогу нерухомість кільком жінкам, в числі яких передбачувана донька президента Росії Володимира Путіна Катерина Тихонова і родички депутата Держдуми Аліни Кабаєвої.