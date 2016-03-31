Це одне із "вкидань": Кремль відреагував на статтю Reuters про пов'язані з ім'ям Путіна операції з нерухомістю
18:00, 31 березня 2016Світ
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У Кремлі і Держдумі не будуть досліджувати викладені в публікації Reuters відомості про передачу партнером Аркадія Ротенберга нерухомості жінкам, пов'язаним з президентом РФ Володимиром Путіним.
REUTERS
Це одне з інформаційних "вкидань", про які Кремль повідомляв раніше, сказав Дмитро Пєсков, повідомляє РБК.
На уточнююче питання, чи в адміністрації президента будуть розслідувати факти передачі нерухомості, Пєсков відповів негативно.
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Як повідомляв УНІАН, за даними Reuters, бізнесмен Григорій Баєвський передавав дорогу нерухомість кільком жінкам, в числі яких передбачувана донька президента Росії Володимира Путіна Катерина Тихонова і родички депутата Держдуми Аліни Кабаєвої.
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