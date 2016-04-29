Акції протесту у Франції: Поранено 24 поліцейських, заарештовано понад 100 демонстрантів

Понад 100 протестувальників було заарештовано, передає російська служба ВВС

Найзапекліші сутички правоохоронців з демонстрантами відбулися в Парижі.

Троє поліцейських дістали серйозні травми, один - у критичному стані, розповів міністр внутрішніх справ Франції Бернар Казньов.

Він закликав організаторів протестів засудити «витівки жменьки хуліганів».

У четвер на вулиці Парижа та інших великих міст – Нанта, Ліона, Марселя, Тулузи – вийшли десятки тисяч маніфестантів. Дехто з них палили шини і кидали в поліцію каміння і пляшки.

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Законопроект, який розглядатиметься у французькому парламенті наступного тижня, передбачає скорочення заходів захисту від звільнення.

Це спроба мотивувати бізнес наймати більше працівників. На думку законодавців, такий крок допоможе боротися з хронічним безробіттям.

Противники закону говорять, що він дозволить роботодавцям нехтувати правами працівника на гідну оплату, понаднормову роботу і відпочинок.

Протести у великих містах Франції стали продовженням серії маніфестацій, які почалися два місяці тому.

Наступні акції намічені на 1 травня.

Нагадаємо, у французьких містах 28 квітня поновилися масові акції протесту профспілкових працівників і студентів проти запланованої реформи трудового законодавства. Вони призвели до ускладнень у роботі транспорту і скасування рейсів в аеропорту Орлі на південь від Парижа.