У двох регіонах Сирії почалося тимчасове перемир'я

Про це повідомляється в комюніке командування збройних сил країни. З 1:00 ночі 30 квітня набрала чинності 24 години тимчасове перемир'я в районі Дамаска та на 72 години - в північній сирійської провінції Латакія, передає Бі-бі-сі.

Читайте такожВ Алеппо після невеликого затишшя поновилися бої

Таким чином, ці райони були додані до регіонів, де перемир'я набуло чинності ще два місяці тому.

Цей "режим тиші" став результатом домовленості між Росією і США.

Напередодні генеральний секретар ООН Пан Гі Мун закликав Москву і Вашингтон чинити тиск на сторони конфлікту в Сирії, щоб домогтися припинення зіткнень.

При цьому американська сторона заявила, що сподівається на припинення бойових дій у визначених районах, а також в Алеппо, який Росія раніше відмовилася включити до списку регіонів Сирії, де діє перемир'я.

В п'ятницю 15 людей загинули при обстрілі повстанцями мечеті в підконтрольному армії районі Алеппо - Баб аль-Фарадж.

У східних районах міста, які контролюють повстанці, внаслідок обстрілу урядових військ загинули щонайменше 11 осіб.

З 27 лютого у Сирії вже діє режим припинення вогню. Перемир'я, однак, не поширюється на екстремістські організації "Ісламська держава", "Джебхат ан-Нусра" та інші формування, визнані Радою Безпеки ООН терористичними.